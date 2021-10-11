Житель Челябинска заплатит 60 тысяч рублей за фото Гитлера в заявке «Бессмертного полка»

Челябинский облсуд оштрафовал на 60 тысяч рублей 29-летнего электромонтера, которого признали виновным в публичной реабилитации нацизма. Он отправил на сайт «Бессмертного полка» заявку с фотографией Гитлера, сообщает 11 октября пресс-служба суда.



В мае прошлого года мужчина из профиля во «ВКонтакте» отправил фото диктатора с подписью: «Гитенко Андрей Александрович». Заметив странное, 9 мая модератор «Бессмертного полка» заблокировал заявку, а отправителем заинтересовалось следствие.



Мужчина полностью признал вину, ранее судим не был, имеет хорошие характеристики с работы и от соседей. Суд счел это, а также его состояние здоровья смягчающими обстоятельствами. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован во Втором апелляционном суде.

