Отдавай родимую вспять. Смольный намерен вернуть землю, захваченную крупным японским капиталом в Петербурге

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Земля на Петергофском шоссе, 67, уже не одно десятилетие используется под стоянку проходящих таможенную очистку импортных машин. Когда-то давно это был один из главных козырей лидеров российского дистрибуторского рынка группы «Рольф», добившейся открытия на своем терминале поста Центральной акцизной таможни. Однако с 2010-х гг. контроль над владеющим там землей ООО «Элит-транс» перешел к структурам крупнейшей в Японии судоходной компании Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. Она входит в структуру Mitsubishi Group. Именно с эксклюзивного дистрибуторского контракта с ней «Рольф» в свое время начинал путь к лидерству на российском рынке, сделав когда-то давно модель Mitsubishi Lancer самой продаваемой в стране.



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Но те времена давно прошли, объем импорта машин резко упал — сперва из-за кризиса 2008 года, а затем и с открытием крупных сборочных производств в России, которые сейчас и выпускают самые продаваемые модели. Тем не менее крупный логистический центр на Петергофском шоссе остался в структуре NYK Line и никогда особо не пустовал. На сегодняшний день общая занимаемая им площадь превышает 11 га, обнесенных забором с колючей проволокой (таможня же) и с железнодорожной веткой, по которой в дополнение к традиционным грузовикам-автовозам на терминал приходят специальные вагоны-автовозы.

Однако, по данным Росреестра, из этой территории лишь часть находится в собственности «Элит-транс». Около 2,5 га со стороны ул. Маршала Мерецкова — это ранее арендованная у города земля. Правда, срок аренды, похоже, давно истек. Но поскольку никто не предъявлял на землю претензий, она так и оставалась за общим забором таможенного терминала, вмещая сотни новеньких машин.



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Участок площадью 1,8 га в северо-восточном углу терминала имеет сложный «чиновничий» адрес: Петергофское шоссе, участок 63 (северо-восточнее дома 67, литера А, по Петергофскому шоссе). И именно он упомянут пунктом 1 в опубликованном недавно проекте Адресной инвестиционной программы бюджета Петербурга на 2022 и 2023–2024 гг.



За 389 млн рублей комитет по благоустройству намерен построить там, судя по документу, некий «комплекс зданий». По просьбе «Фонтанки» в комитете уточнили: речь идет о новой базе для садово-паркового предприятия «Южное», которому сейчас уже стало тесно в своих помещениях на Московском проспекте.

«Ордер ГАТИ на установку ограждения указанной территории не выдавался, сведения о собственнике ограждения у ГАТИ отсутствуют. Документы на установку ограждения и использование земельного участка, выделенного под строительство объекта, в адрес комитета по благоустройству Петербурга не поступали. Таким образом, информация о законном использовании логистическим автомобильным терминалом территории, предназначенной для строительства объекта, в комитете отсутствует», — таков официальный комментарий «на чиновничьем». По-русски представители комитета неофициально пояснили: «По документам там ничего нет и не должно быть».

В комитете имущественных отношений города коллег поддержали. «Действующие договоры в отношении земельного участка с кадастровым номером 78:40:0008339:5928 по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, участок 63 (северо-восточнее дома 67, литера А, по Петергофскому шоссе), отсутствуют. Учаcток ранее был предоставлен юридическому лицу на основании договора аренды для использования под служебную автостоянку сроком действия до 25.02.2011. Договор расторгнут на основании уведомления Комитета имущественных отношений Петербурга о прекращении его действия, произведена государственная регистрация прекращения права аренды, — рассказали «Фонтанке» в КИО. — Комитетом направлен запрос в комитет по контролю за имуществом Петербурга для проведения обследования участка».



Стоит отметить, что ККИ привлекается чиновниками в крайних случаях. Именно сотрудники подведомственного ему Центра повышения эффективности использования государственного имущества хорошо известны городскому бизнесу как безжалостные мастера болгарки и кувалды. Разумеется, действующий таможенный склад с особым режимом охраны вряд ли постигнет участь какого-нибудь ларька у метро. Однако японским предпринимателям срочно надо что-то предпринимать, чтобы не лишиться четверти занимаемой площадки.

В российском представительстве NYK Line на прошлой неделе внимательно выслушали вопрос «Фонтанки», не удивились и пообещали в ближайшее время связаться. Однако к моменту публикации статьи, даже несмотря на настоятельные напоминания, свою позицию по участку на Петергофском шоссе японцы так и не сформулировали.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

