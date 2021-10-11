«На COVID-19 берут тесты практически ежедневно». Путин объяснил свой кашель

Президент России Владимир Путин объяснил свой кашель. По его словам, ничего серьезного нет.



«Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. Ничего страшного не происходит», — заявил 11 октября Владимир Путин на совещании с членами Совбеза, которое транслировал телеканал «Россия 24».



На «покашливание» главы государства обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Вы что-то на совещании подкашливали. Мы все заволновались», — заметила она.



В ответ Путин призвал на беспокоиться. «Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме», — сообщил президент РФ.

