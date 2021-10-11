FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«На COVID-19 берут тесты практически ежедневно». Путин объяснил свой кашель

Путин заявил, что кашляет из-за активности на свежем воздухе

14
Печать

Президент России Владимир Путин объяснил свой кашель. По его словам, ничего серьезного нет.

«Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивней. Ничего страшного не происходит», — заявил 11 октября Владимир Путин на совещании с членами Совбеза, которое транслировал телеканал «Россия 24».

На «покашливание» главы государства обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Вы что-то на совещании подкашливали. Мы все заволновались», — заметила она.

В ответ Путин призвал на беспокоиться. «Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме», — сообщил президент РФ.

Он также призвал коллег своевременно делать ревакацинацию и пожелал всем хорошего здоровья.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

nuga
Каждый день ему лазают в носоглотку? Конечно,кашель будет. Если привит,чего трясешься?
Cashmare
на венерологию тоже каждый день берут?
Leo.S
Анонс Лебединого озера?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний