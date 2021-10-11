FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Иркутской области 14 детей отравились в детсаду

0
Печать

Следственный комитет по Иркутской области нашел в соцсетях рассказ о том, что в ангарском детсаду отравились 14 воспитанников. Проводится проверка, сообщает 11 октября пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, накануне шестеро детей обратились в больницу. У двоих нашли норовирус, они проходят амбулаторное лечение.

Доследственную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Детский сад №116 уже посетили и следователи, и Роспотребнадзор.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний