В Иркутской области 14 детей отравились в детсаду

Следственный комитет по Иркутской области нашел в соцсетях рассказ о том, что в ангарском детсаду отравились 14 воспитанников. Проводится проверка, сообщает 11 октября пресс-служба ведомства.



По данным правоохранителей, накануне шестеро детей обратились в больницу. У двоих нашли норовирус, они проходят амбулаторное лечение.



Доследственную проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Детский сад №116 уже посетили и следователи, и Роспотребнадзор.

