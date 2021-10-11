FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Полицейский обещал бить задержанного, пока тот не даст 20 тысяч рублей. Стража порядка подозревают в превышении полномочий

Полицейского из Липецка подозревают в превышении должностных полномочий

3
Печать

Липецкого полицейского подозревают в избиении и вымогательстве. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает 11 октября пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, инцидент произошел 7 октября, когда полицейский проверял сообщение о возможном мошенничестве в садоводстве «Металлург-3». Предположительно, страж порядка начал бить местного жителя руками и ногами по голове, а потом привез в отдел полиции. Там избиение якобы продолжилось, а выкупить личную неприкосновенность липчанину предлагалось за 20 тысяч рублей.

Дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ продолжают расследовать. Скоро подозреваемому изберут меру пресечения.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266081655
У нас часто и не разберёшь, где правоохранители, а где бандиты....
07A
Гуманист какой то, а палка от швабры и шампанское?
Эд Хэммет
Совершенно обычные действия изнасиловиков. Этим уже никого не удивить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний