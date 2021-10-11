Полицейский обещал бить задержанного, пока тот не даст 20 тысяч рублей. Стража порядка подозревают в превышении полномочий

Липецкого полицейского подозревают в избиении и вымогательстве. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает 11 октября пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, инцидент произошел 7 октября, когда полицейский проверял сообщение о возможном мошенничестве в садоводстве «Металлург-3». Предположительно, страж порядка начал бить местного жителя руками и ногами по голове, а потом привез в отдел полиции. Там избиение якобы продолжилось, а выкупить личную неприкосновенность липчанину предлагалось за 20 тысяч рублей.
Дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ продолжают расследовать. Скоро подозреваемому изберут меру пресечения.