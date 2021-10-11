В Нижнем Тагиле обезьяны восстали против дрессировщика. Пострадал пятилетний ребёнок

Прокуратура и СК в Нижнем Тагиле организовали проверку после нападения обезьяны на ребёнка во время циркового представления. Об этом 11 октября сообщает E1 со ссылкой на пресс-службу ведомства в Свердловской области.



Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах видно, как одна из обезьян во время шоу внезапно срывается с места и бежит в сторону зрителей. Вторая также спрыгивает с пальмы, проявляя беспокойство. Журналисты отмечают, животное вцепилось в ногу пятилетнему зрителю и оставило царапины.

