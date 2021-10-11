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Ректор и главврач СПбГПМУ помогли спасти жизнь пассажиру самолета. «Фонтанка» узнала подробности

Ректор Педиатрического университета в Петербурге рассказал, как они с коллегой спасали человека в самолете

Ректор и главный врач СПбГПМУ по счастливой случайности оказались в самолете, где стало плохо мужчине. Пассажир мог умереть, но благодаря действиям врачей был реанимирован и передан медикам из Перми. Подробности «Фонтанке» 11 октября рассказал глава университета Дмитрий Иванов.

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Действие происходило на рейсе, следовавшем из Москвы в Алтайский край. Туда в ночь на 6 октября представители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета отправились в рамках реализации федерального проекта по развитию сети национальных медицинских исследовательских центров.

«Командир корабля по бортовой связи обратился к пассажирам и спросил, есть ли на борту медики, с просьбой подойти к стюардессам. Мы подошли, там был мужчина, у которого онемела вся левая половина тела, пропала речь. По клинике было видно, что это острая ситуация нарушения мозгового кровообращения. Мы оказали первую реанимационную помощь, к счастью, на борту были и кислород, и медикаменты. Очень сильно помогли стюардессы», — рассказал ректор.

По словам Дмитрия Иванова, ему и его коллеге — главному врачу клиники СПбГПМУ Виталию Резнику — удалось стабилизировать состояние больного. При этом командир корабля посоветовался с врачами и спросил, стоит ли продолжать полет или есть риск летального исхода для пассажира.

«Мы ответили, что все может быть, после чего было принято решение об экстренной посадке в Перми. Мы приземлились через полчаса, где уже стояла скорая помощь. Мы помогли нашим коллегам, после чего пациент был доставлен в больницу. По информации минздрава Пермского края, состояние мужчины стабильное, он пережил ишемический инсульт», — добавил Дмитрий Иванов.

Пациент, по данным краевого минздрава, готовится к выписке.

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Комментарии (1)

bash
Вот поэтому в бункер при ядерной войне возьмут врачей, а не менеджеров.
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