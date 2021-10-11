Ректор и главврач СПбГПМУ помогли спасти жизнь пассажиру самолета. «Фонтанка» узнала подробности

Действие происходило на рейсе, следовавшем из Москвы в Алтайский край. Туда в ночь на 6 октября представители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета отправились в рамках реализации федерального проекта по развитию сети национальных медицинских исследовательских центров.



«Командир корабля по бортовой связи обратился к пассажирам и спросил, есть ли на борту медики, с просьбой подойти к стюардессам. Мы подошли, там был мужчина, у которого онемела вся левая половина тела, пропала речь. По клинике было видно, что это острая ситуация нарушения мозгового кровообращения. Мы оказали первую реанимационную помощь, к счастью, на борту были и кислород, и медикаменты. Очень сильно помогли стюардессы», — рассказал ректор.

