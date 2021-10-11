«Строительный трест» по итогам трех кварталов увеличил продажи недвижимости на 14%, до 14,3 млрд рублей

Поступления от продажи недвижимости, в том числе на эскроу-счета, компании «Строительный трест» выросли по итогам трех кварталов 2021 года на 14%, до 14,3 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.

При этом, как отметили в компании, 75% сделок приходится на приобретение недвижимости с использованием ипотечного кредитования. Из них 46,11% прошло по программе базовой ипотеки, 30,54% — по программе «Семейная ипотека», 20,36% — по программе ипотеки с государственной поддержкой, и 3,38% — по военной ипотеке.