«Строительный трест» по итогам трех кварталов увеличил продажи недвижимости на 14%, до 14,3 млрд рублей

Поступления от продажи недвижимости, в том числе на эскроу-счета, компании «Строительный трест» выросли по итогам трех кварталов 2021 года на 14%, до 14,3 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.
При этом, как отметили в компании, 75% сделок приходится на приобретение недвижимости с использованием ипотечного кредитования. Из них 46,11% прошло по программе базовой ипотеки, 30,54% — по программе «Семейная ипотека», 20,36% — по программе ипотеки с государственной поддержкой, и 3,38% — по военной ипотеке.
За 9 месяцев 2021 года «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 187,32 тыс. кв. м жилья, из них продаваемой площади — 131,07 тыс. кв. м.
С начала этого года компания завершила строительство второго этапа ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе Петербурга, ЖК «Архитектор» в городе Кудрово Ленинградской области и получила разрешение на ввод в эксплуатацию 8-го и 9-го лотов жилого квартала NEWПИТЕР, строящегося в Ломоносовском районе Ленобласти.
В настоящий момент в стадии строительства находятся шесть проектов.