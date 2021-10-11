В больницах Петербурга уже более 6,5 тыс. больных с коронавирусом и пневмониями

За минувшие сутки в больницы Петербурга поступили 333 пациента. Часть больных — 594 человека — находятся в реанимации, еще 266 подключены к ИВЛ. 30 179 горожан лечатся дома — на амбулаторном лечении.



Первично вакцинировали за сутки 1 880 петербуржцев. Закончили цикл, включая сделавших укол «Спутником Лайт», — 3 887. А всего с начала кампании по вакцинации полностью привиты в городе на Неве — 1,74 млн жителей. В запасе еще 899 тысяч доз вакцины.



Ранее «Фонтанка» писала, что 10 октября в Петербург поступило 51 030 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Более востребованный в узких кругах препарат «КовиВак» пока в городе не ожидается.

