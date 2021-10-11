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В больницах Петербурга уже более 6,5 тыс. больных с коронавирусом и пневмониями

На лечении в петербургских больницах с COVID-19 и пневмониями находятся 6 533 пациента. Коек для них пока достаточно — 14 городских и три федеральных стационара развернули 8 326 мест, сообщили 11 октября в Смольном.

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За минувшие сутки в больницы Петербурга поступили 333 пациента. Часть больных — 594 человека — находятся в реанимации, еще 266 подключены к ИВЛ. 30 179 горожан лечатся дома — на амбулаторном лечении.

Первично вакцинировали за сутки 1 880 петербуржцев. Закончили цикл, включая сделавших укол «Спутником Лайт», — 3 887. А всего с начала кампании по вакцинации полностью привиты в городе на Неве — 1,74 млн жителей. В запасе еще 899 тысяч доз вакцины.

Ранее «Фонтанка» писала, что 10 октября в Петербург поступило 51 030 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Более востребованный в узких кругах препарат «КовиВак» пока в городе не ожидается.

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Комментарии (6)

nuga
В Белгородской области ттоже рост, там Израиль в миниатюре-привито давно более 60%,даже обьявляли зону свободную от ковида в одном из районов области,привив почти всех, к июню. Народ давно понял в чем причина роста,.
angel of death
а нам всё равно, а нам всё равно.... дело есть у нас, в самый жуткий час, мы волшебную косим трынь-траву ... (копирайт Никулин).
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