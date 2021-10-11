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Расходы экс-созыва Заксобрания Петербурга ждет аудит

Расходование бюджетных средств Заксобранием Петербурга прошлого, шестого, созыва может в ближайшее время стать предметом интереса аудиторов. Вопрос о проведении проверки, как парламент исполнял бюджет за последние три года, рассмотрит уже новый состав депутатов Мариинского дворца.

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Как передает корреспондент «Фонтанки», 11 октября на внеочередном заседании бюджетно-финансового комитета (БФК) было принято решение вынести на рассмотрение парламента проект постановления о поручении Контрольно-счетной палате Петербурга провести проверку исполнения бюджета города Заксобранием.

Аудит охватит период 2019, 2020 и истекшего периода 2021 года. Фактически под проверку подпадают все расходы и закупки Мариинского дворца.

Решение вынести такой вопрос на рассмотрение коллег члены БФК поддержали единогласно.

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Комментарии (1)

Nedopens
"Аудит охватит период 2019, 2020 и истекшего периода 2020 года." Опечатка? 2021?
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