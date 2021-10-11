Расходы экс-созыва Заксобрания Петербурга ждет аудит

Как передает корреспондент «Фонтанки», 11 октября на внеочередном заседании бюджетно-финансового комитета (БФК) было принято решение вынести на рассмотрение парламента проект постановления о поручении Контрольно-счетной палате Петербурга провести проверку исполнения бюджета города Заксобранием.
Аудит охватит период 2019, 2020 и истекшего периода 2021 года. Фактически под проверку подпадают все расходы и закупки Мариинского дворца.
Решение вынести такой вопрос на рассмотрение коллег члены БФК поддержали единогласно.