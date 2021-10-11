В Петербурге открылась фотовыставка о жизни особых людей

В Петербурге открылась фотовыставка, посвящённая жизни человека с инвалидностью в современном обществе «Взгляды. Жизнь без границ». На ней представлены лучшие работы участников Международного фотоконкурса «Взгляды».
Фотовыставка представлена сразу на двух площадках торгово-развлекательного центра «МЕГА Парнас». Вниманию посетителей представлены уникальные фотографии, главные герои которых — люди с особыми потребностями из разных городов мира: взрослые и дети, представители совершенно разных профессий и национальностей, спортсмены и музыканты, ученые и путешественники. Также на экспозиции можно узнать вдохновляющие истории героев.
«У каждого из них свой неповторимый путь и уникальная судьба. В то же время всех героев объединяют непоколебимая сила воли, оптимизм и любовь к жизни», — говорят в Ассоциации родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» — организатора выставки.
Экспозиция будет работать до 31 октября.
Напомним, Международный фотоконкурс «Взгляды» проводится Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» с 2006 года. В нём принимают участие как профессиональные фотографы, так и любители. Главная идея конкурса — уйти от штампов, демонстрации ущербности, социального неравенства и приблизиться к равным правам и возможностям. Перед авторами фоторабот ставится задача — показать непростой, но не менее богатый и разнообразный мир особых людей.
В сентябре было объявлено о старте юбилейного — пятнадцатого — конкурса. На данный момент идёт приём заявок, который продлится до 19 ноября 2021 года. Торжественная церемония подведения итогов и награждение победителей состоится 3 декабря на Новой сцене Александринского театра (для участников из других стран и регионов будет организована онлайн-трансляция).