В Петербурге открылась фотовыставка о жизни особых людей

В Петербурге открылась фотовыставка, посвящённая жизни человека с инвалидностью в современном обществе «Взгляды. Жизнь без границ». На ней представлены лучшие работы участников Международного фотоконкурса «Взгляды».



Фотовыставка представлена сразу на двух площадках торгово-развлекательного центра «МЕГА Парнас». Вниманию посетителей представлены уникальные фотографии, главные герои которых — люди с особыми потребностями из разных городов мира: взрослые и дети, представители совершенно разных профессий и национальностей, спортсмены и музыканты, ученые и путешественники. Также на экспозиции можно узнать вдохновляющие истории героев.

