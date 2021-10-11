Привитые «Спутником V» россияне смогут посетить Чили

Чилийские власти с 1 ноября разрешают въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе
Помимо сертификата о вакцинации, путешественникам нужно будет предоставить ПЦР-тест, сделанный минимум за 72 часа до поездки, и сдать еще один ПЦР в течение 72 часов после прибытия. Кроме того, иностранным гостям придется «приобрести туристическую страховку с минимальным покрытием в
Власти Чили решили ослабить ограничения, потому что с июня количество зараженных коронавирусом в государстве снижается. Привитые туристы смогут свободно передвигаться внутри страны, а непривитым въезд по-прежнему закрыт.