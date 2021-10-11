Привитые «Спутником V» россияне смогут посетить Чили

Чилийские власти с 1 ноября разрешают въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе «Спутником V» . Им больше не потребуется соблюдать карантин, сообщает 11 октября Travel and Leasure со ссылкой на управление по туризму Чили.



Помимо сертификата о вакцинации, путешественникам нужно будет предоставить ПЦР-тест, сделанный минимум за 72 часа до поездки, и сдать еще один ПЦР в течение 72 часов после прибытия. Кроме того, иностранным гостям придется «приобрести туристическую страховку с минимальным покрытием в 30 000 долларов и поддерживать связь с государственными чиновниками в течение 14 дней», уточняет издание.

