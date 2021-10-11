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Привитые «Спутником V» россияне смогут посетить Чили

Чили с 1 ноября открывает въезд для привитых иностранцев

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Чилийские власти с 1 ноября разрешают въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса, в том числе «Спутником V». Им больше не потребуется соблюдать карантин, сообщает 11 октября Travel and Leasure со ссылкой на управление по туризму Чили.

Помимо сертификата о вакцинации, путешественникам нужно будет предоставить ПЦР-тест, сделанный минимум за 72 часа до поездки, и сдать еще один ПЦР в течение 72 часов после прибытия. Кроме того, иностранным гостям придется «приобрести туристическую страховку с минимальным покрытием в 30 000 долларов и поддерживать связь с государственными чиновниками в течение 14 дней», уточняет издание.

Власти Чили решили ослабить ограничения, потому что с июня количество зараженных коронавирусом в государстве снижается. Привитые туристы смогут свободно передвигаться внутри страны, а непривитым въезд по-прежнему закрыт.

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Комментарии (2)

michailPotapov
Трансгуманизм, как генная модификация человека, потух сам по себе под ударами вакцинобесия. Закололи шмурдяком всех евреев в Израиле, как передовой класс этого образа будущего, и счастья не получилось. В данный момент человеком с правами, вакциноизбранным, признают только тех, кто получил третью дозу вакцины. Потом четвертую..., потом пятую... И все тихо сойдет на нет, потому что на кладбище не принято шуметь.
260667591
Я и так на чили... На расслабоне
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