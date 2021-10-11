«Нобелевку» по экономике дали сразу трем ученым

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Об этом 11 октября общается на сайте Нобелевского комитета.



Награду разделили канадец Дэвид Карт «за его эмпирический вклад в экономику труда», а также тандем американца Джошуа Д. Агриста и голландца Гвидо Имбенса «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».



В прошлом году премию по экономике дали американцам за теорию аукционов.



Награда Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля официально не считается Нобелевской, так как основатель премии не упомянул экономистов в своем завещании. Тем не менее премию решили ввести примерно полвека назад. Ее присуждает Нобелевский комитет.

