Maybach, «Запорожец» и микроавтобус «Юность». Журналисты оценили автопарк депутатов Госдумы

Самыми популярными автомобилями среди депутатов Госдумы нового созыва стали Mercedes-Benz, BMW и Lexus.



«Изучение деклараций показало, что именно автомобили Mercedes по-прежнему наиболее востребованы у депутатов. Судя по документам, в собственности у парламентариев значится более 40 машин премиальной марки из Штутгарта, в том числе один "Майбах"», — сообщает 11 октября Autonews.



Народные избранники любят и другие немецкие автомобильные бренды. У них нашли около 20 машин BMW и чуть более 10 Audi. Также в гаражах у депутатов можно найти Lexus, Land Rover и Range Rover.

