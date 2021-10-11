Maybach, «Запорожец» и микроавтобус «Юность». Журналисты оценили автопарк депутатов Госдумы

Самыми популярными автомобилями среди депутатов Госдумы нового созыва стали Mercedes-Benz, BMW и Lexus.
«Изучение деклараций показало, что именно автомобили Mercedes по-прежнему наиболее востребованы у депутатов. Судя по документам, в собственности у парламентариев значится более 40 машин премиальной марки из Штутгарта, в том числе один "Майбах"», — сообщает 11 октября Autonews.
Народные избранники любят и другие немецкие автомобильные бренды. У них нашли около 20 машин BMW и чуть более 10 Audi. Также в гаражах у депутатов можно найти Lexus, Land Rover и Range Rover.
Не чужды им и раритетные модели. Так, у единоросса Вячеслава Фомичева находится редчайший микроавтобус ЗИЛ 3207 «Юность», а у его коллеги по партии Александра Петрова есть модификация «Запорожца» ЗАЗ-968МД.
Депутатов интересуют также мотоциклы: от «Уралов» до BMW, Suzuki и Kawasaki. У члена партии «Новые люди» Амира Хамитова есть два Harley Davidson, 2012 и 2015 годов выпуска.