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Maybach, «Запорожец» и микроавтобус «Юность». Журналисты оценили автопарк депутатов Госдумы

В Госдуме предпочитают «Мерседес»

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Самыми популярными автомобилями среди депутатов Госдумы нового созыва стали Mercedes-Benz, BMW и Lexus.

«Изучение деклараций показало, что именно автомобили Mercedes по-прежнему наиболее востребованы у депутатов. Судя по документам, в собственности у парламентариев значится более 40 машин премиальной марки из Штутгарта, в том числе один "Майбах"», — сообщает 11 октября Autonews.

Народные избранники любят и другие немецкие автомобильные бренды. У них нашли около 20 машин BMW и чуть более 10 Audi. Также в гаражах у депутатов можно найти Lexus, Land Rover и Range Rover.

Не чужды им и раритетные модели. Так, у единоросса Вячеслава Фомичева находится редчайший микроавтобус ЗИЛ 3207 «Юность», а у его коллеги по партии Александра Петрова есть модификация «Запорожца» ЗАЗ-968МД.

Депутатов интересуют также мотоциклы: от «Уралов» до BMW, Suzuki и Kawasaki. У члена партии «Новые люди» Амира Хамитова есть два Harley Davidson, 2012 и 2015 годов выпуска.

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