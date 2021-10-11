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Зампрокурора и Ко, обвинявшиеся в ущербе на 2 млрд руб., избежали наказания и судимости благодаря «победной» амнистии

Петербуржцы, обогатившиеся на незаконной свалке, избежали наказания

Невский районный суд огласил приговор в отношении Григория Черкасова, Игоря Нарышкина, Ивана Тихашина, Виктора Григорьева, Ильи Григорьева, обвиняемых в незаконном предпринимательстве и нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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Как сообщает 11 октября объединённая пресс-служба судов, обвиняемые вышли сухими из воды — без наказания и даже без судимости.

Уголовное дело было зарегистрировано в декабре 2019 года. Обвинение считало, что Виктор Григорьев в 2014 году, будучи заместителем районного прокурора, создал преступную группу, которая должна была организовывать за деньги незаконные свалки с отходами IV-V классов опасности. Каждый участник группы имел определенный круг обязанностей.

Так, Григорьев нашёл участок в промзоне на проспекте Обуховской Обороны, 1. Он был использован в качестве хранения отходов избыточного грунта с мышьяком, ртутью, свинцом, бензапиреном. Ежедневно свалка приносила партнерам не менее 100 000 рублей, а за весь период (с мая по октябрь) обогатила Григорьева и компанию на 15 200 000 рублей. Использовать заново эти земли можно только после рекультивации, которая была оценена чиновниками в 2 009 540 000 рублей.

Невский суд назначил наказание: Черкасову, Нарышкину, Тихашину — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года; Виктору и Илье Григорьевым — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако благодаря амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне суд освободил всех от наказания и снял судимость.

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Комментарии (18)

teodor
суд рф самый гумманный суд в мире
260602101
Навальному за такое точно бы Реальный срок дали !
AlBerkut
А откуда взялись мышьяк со ртутью?
Промышленность вся нихт арбайтен, ну разве что запасы ртутных ламп с градусниками бульдозером месили... А мышьяк откуда? Полупроводники на арсениде галия что ли? 🤔
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