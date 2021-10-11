Зампрокурора и Ко, обвинявшиеся в ущербе на 2 млрд руб., избежали наказания и судимости благодаря «победной» амнистии

Как сообщает 11 октября объединённая пресс-служба судов, обвиняемые вышли сухими из воды — без наказания и даже без судимости.
Уголовное дело было зарегистрировано в декабре 2019 года. Обвинение считало, что Виктор Григорьев в 2014 году, будучи заместителем районного прокурора, создал преступную группу, которая должна была организовывать за деньги незаконные свалки с отходами IV-V классов опасности. Каждый участник группы имел определенный круг обязанностей.
Так, Григорьев нашёл участок в промзоне на проспекте Обуховской Обороны, 1. Он был использован в качестве хранения отходов избыточного грунта с мышьяком, ртутью, свинцом, бензапиреном. Ежедневно свалка приносила партнерам не менее
Невский суд назначил наказание: Черкасову, Нарышкину, Тихашину — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года; Виктору и Илье Григорьевым — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако благодаря амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне суд освободил всех от наказания и снял судимость.