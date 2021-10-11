Альтов сделает ставку на «Классику жанра» и обеспечит смехом

Писатель-сатирик Семён Альтов 18 октября даёт творческий вечер (12+) в Театре комедии им. Акимова и представляет книгу «Классика жанра». Весной 2021 года, в интервью корреспонденту «Фонтанки» о чувстве юмора и инакомыслии он отметил, что в комедийном жанре, как нигде, важно живое исполнение: смех вызывают не только «талантливо подобранные слова», но и «авторская актёрская интонация, энергетика». Теперь у поклонников возникла возможность послушать шутки и уловить все тонкости, которые вложил в них создатель, прежде чем читать с бумаги самостоятельно.

Год назад, когда у многих не было возможности выходить из дома, сатирик сказал, что юмор сегодня может быть любым — «чёрным, серым, коричневым». Главное, чтобы он «отключал на время от мрачных мыслей». Шутки и истории в театре прозвучат разные — смехом петербургских поклонников Альтов обеспечит точно.



Читать написанное — а монологи и сюжеты, которые могут понравиться публике, артист оттачивает постоянно — классик начнёт в 19:00. Как отмечают организаторы, «за последние годы у нас многое поменялось снаружи, но ничего не изменилось внутри». Старые «зарисовки» из жизни всё ещё актуальны, а происходящее вокруг рождает новые истории. На вечере ставку, вероятно, сделают на проверенное, ведь слово «классика» в афишу попало не просто так.



Длительность выступления в Театре комедии им. Акимова — два часа. Лозунг вечера — «Мир уцелел, потому что смеялся».



«Фонтанка.ру»

