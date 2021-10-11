Все не так плохо. Бюджету Петербурга добавляют доходов и расходов

Доходы казны города подрастут на 130,8 млрд рублей, из них 15 млрд — за счет федеральных поступлений. На городском уровне 56 млрд принесут сборы по налогу на прибыль организаций, еще 33,8 млрд — налог на доходы физлиц.
«Рост экономики дает основания предполагать, что план по доходам в этом году будет перевыполнен», — сказал на заседании глава комитета финансов Алексей Корабельников, представляя проект закона.
Расходы города возрастут на 44,7 млрд рублей. Федеральные деньги пойдут в территориальный фонд ОМС на оказание медпомощи в том числе заболевшим коронавирусом (4,5 млрд рублей), на ежемесячные выплаты детям 3–7 лет (плюс 3,6 млрд рублей, из них «федеральные» 1,9 млрд рублей).
Кроме того, 8,7 млрд рублей добавят в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям, 8,1 млрд — на развитие здравоохранения и столько же — на жилищные программы (молодежи доступное жилье и расселение коммуналок), 5,3 млрд — на субсидии транспортным предприятиям. Как пояснил глава комфина, транспортный поток так и не восстановился до доковидного уровня.
Немного подрастет адресная инвестиционная программа: 0,8 млрд добавят на выкуп двух детских садов и полмиллиарда — на строительство Лиговского путепровода.
Спикер парламента Александр Бельский в предоставленном пресс-службой Мариинского дворца комментарии констатировал, что дефицит бюджета сокращается более чем в 24 раза, что позволит в ближайшие три года сэкономить на обслуживании долга более 19 млрд рублей.