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Все не так плохо. Бюджету Петербурга добавляют доходов и расходов

Доходы бюджета Петербурга за 2021 год вырастут на 20% по сравнению с планом

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит осеннюю корректировку бюджета города на 2021 год. Доходы подрастут на 20% по сравнению с утвержденным планом, расходы — только на 6%. Рассмотреть представленный законопроект парламенту рекомендовал по итогам заседания 11 октября бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, передает корреспондент «Фонтанки».

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Доходы казны города подрастут на 130,8 млрд рублей, из них 15 млрд — за счет федеральных поступлений. На городском уровне 56 млрд принесут сборы по налогу на прибыль организаций, еще 33,8 млрд — налог на доходы физлиц.

«Рост экономики дает основания предполагать, что план по доходам в этом году будет перевыполнен», — сказал на заседании глава комитета финансов Алексей Корабельников, представляя проект закона.

Расходы города возрастут на 44,7 млрд рублей. Федеральные деньги пойдут в территориальный фонд ОМС на оказание медпомощи в том числе заболевшим коронавирусом (4,5 млрд рублей), на ежемесячные выплаты детям 3–7 лет (плюс 3,6 млрд рублей, из них «федеральные» 1,9 млрд рублей).

Кроме того, 8,7 млрд рублей добавят в виде субсидий ресурсоснабжающим организациям, 8,1 млрд — на развитие здравоохранения и столько же — на жилищные программы (молодежи доступное жилье и расселение коммуналок), 5,3 млрд — на субсидии транспортным предприятиям. Как пояснил глава комфина, транспортный поток так и не восстановился до доковидного уровня.

Немного подрастет адресная инвестиционная программа: 0,8 млрд добавят на выкуп двух детских садов и полмиллиарда — на строительство Лиговского путепровода.

Спикер парламента Александр Бельский в предоставленном пресс-службой Мариинского дворца комментарии констатировал, что дефицит бюджета сокращается более чем в 24 раза, что позволит в ближайшие три года сэкономить на обслуживании долга более 19 млрд рублей.

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