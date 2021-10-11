Врач-сексолог расскажет, можно ли «учиться» по сериалу Sex Education

Британский комедийно-драматический сериал от Netflix — о тинейджерах, но помечен как 18+. А сценаристка Лори Нанн говорит, что сериал — в память о Джоне Хьюзе, создавшем один из лучших подростковых фильмов «Клуб «Завтрак»». Какие знания можно почерпнуть в Sex Education, расскажет в Планетарии №1 врач-сексолог из университета им. Мечникова Дмитрий Орлов. Бесплатно, 18+.



Фото: Netflix.com Поделиться Поделиться







У закомплексованного подростка Отиса мама — секс-терапевт и, видимо, ему талант передался — на пару с бунтаркой-одноклассницей он проводит сеансы терапии для сверстников. Клиенты Отиса незаурядные: лучший друг — открытый гей из очень религиозной семьи, школьного старосту воспитывает однополая пара, две дамы. Уже анонс сериала сообщает, о чем некоторые серии — «уроки». Например, о сексуальной идентичности, притом что пока даже не известны даже все факторы, на нее влияющие. Или еще одна тема, инцелы, от involuntary celibates, «невольно воздерживающиеся» — те, кто рад бы найти пару, но безуспешно. Или вот как выглядит затравка к одной из серий: «В школу приезжают новые ученики, готовые поколебать устоявшиеся порядки. «Веселья» всему добавляет начавшаяся эпидемия хламидиоза…»



Президент Ассоциации развития сексуального образования и укрепления репродуктивного здоровья, врач-сексолог Дмитрий Орлов (работает в СЗГМУ им. И.И. Мечникова) сериал смотрит, «так как персонажи, сцены и темы этого сериала являются прекрасной возможностью для сравнения с научными представлениями о сексологии. Вместе с этим мы можем ответить на главный вопрос: будет ли просмотр этого сериала полезен для людей, у которых есть сексуальные расстройства и можно ли пользоваться рекомендациями из этого сериала?»

Узнаем 15 октября в Планетарии №1, начало в 19.30

Александра Шеромова

