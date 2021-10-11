Экс-игрок екатеринбургского УГМК признана величайшей баскетболисткой женской НБА всех времен

В США болельщики назвали величайшую баскетболистка женской НБА. Ею стала американка Дайана Таурази, много лет выступавшая в России.

В качестве трофея за такое признание ее наградили баскетбольным мячом из смолы и мрамора, украшенном в стиле чешуек белой мамбы.



Таурази много лет выступала и в России: с 2005-го по 2006 год она защищала цвета московского «Динамо», после чего до 2010 года играла в подмосковной «Спарте энд К», а с 2012-го по 2017-й — в УГМК.

