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В Петербурге заболеваемость COVID-19 вернулась к январским показателям. По России уже почти 29500 случаев

Заболеваемость коронавирусом в России поставила очередной рекорд

За последние сутки в России выявили 29 409 новых случаев заражения коронавирусом. За всю пандемию больше было только один раз, сообщает 11 октября оперштаб по борьбе с инфекцией.

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Накануне было зафиксировано 28 647 заболевших. В Петербурге также продолжается рост: 2 931 случай за 24 часа против 2 822 вчера. Это максимум с 23 января. На первом месте в стране по-прежнему Москва с 5 002 заразившимися.

Летальная статистика по сравнению со вчерашним днем почти не изменилась: 957 смертей за сутки против 962 накануне. В Петербурге скончались 63 человека (64 вчера).

За весь период пандемии в России выявили 7 804 774 случая коронавируса, зафиксировано 217 372 летальных исхода.

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Комментарии (1)

AlexZZZ
Странно, обычно в понедельник-вторник кол-во сильно меньше, чем за прошедшие дни, а сегодня наоборот.
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