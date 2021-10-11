В Петербурге заболеваемость COVID-19 вернулась к январским показателям. По России уже почти 29500 случаев

Накануне было зафиксировано 28 647 заболевших. В Петербурге также продолжается рост: 2 931 случай за 24 часа против 2 822 вчера. Это максимум с 23 января. На первом месте в стране по-прежнему Москва с 5 002 заразившимися.



Летальная статистика по сравнению со вчерашним днем почти не изменилась: 957 смертей за сутки против 962 накануне. В Петербурге скончались 63 человека (64 вчера).

