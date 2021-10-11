Накануне было зафиксировано
Летальная статистика по сравнению со вчерашним днем почти не изменилась: 957 смертей за сутки против 962 накануне. В Петербурге скончались 63 человека (64 вчера).
За весь период пандемии в России выявили
В Петербурге заболеваемость COVID-19 вернулась к январским показателям. По России уже почти 29500 случаев
Заболеваемость коронавирусом в России поставила очередной рекорд
За последние сутки в России выявили
Накануне было зафиксировано
Летальная статистика по сравнению со вчерашним днем почти не изменилась: 957 смертей за сутки против 962 накануне. В Петербурге скончались 63 человека (64 вчера).
За весь период пандемии в России выявили
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