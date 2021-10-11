Полмиллиона за смерть девочки. В Петербурге виновник ДТП приговорён к условному сроку

Невский районный суд приговорил за смертельное ДТП водителя Александра Крылова к условному сроку. Петербуржец выплатил семье погибшего ребёнка полмиллиона рублей.



В июле прошлого года во дворе дома на Российском проспекте «Фольксваген Поло» сбил 6-летнюю девочку на самокате. Автомобилем управлял 65-летний водитель Александр Крылов. Ребёнка с тяжёлыми травмами доставили в больницу Раухфуса. Позже там зафиксировали смерть пациентки.



«Крылов вину признал полностью, показал, что при указанных выше обстоятельствах следовал по дворовому проезду, видимость была хорошая, на дороге никого не было. В какой-то момент он почувствовал, что автомашина на что-то наехала, но удар был несильный. Проехав около 15 метров он, посмотрев в зеркало заднего вида, увидел, что на дороге лежит девочка, а также самокат. Далее он вышел из машины, потом вернулся, взял телефон и позвонил с службу спасения», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 11 октября.