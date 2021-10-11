Пожилая женщина угодила под машину на Витебском проспекте

За минувшие выходные и пятницу, с 8 по 10 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1201 ДТП. В Московском районе под колесами автомобиля пострадала пенсионерка.



Как стало известно «Фонтанке», 10 октября в 14:43 в НИИ Джанилидзе поступила 78-летняя женщина с автотравмой и переломами. Она попала под машину у дома 29, корпус 2, по Витебскому проспекту. Состояние пострадавшей оценивают как средней тяжести.

Всего за прошедшие трое суток, по данным УГИБДД, в Петербурге произошло 968 ДТП, в 30 из которых пострадали люди. Травмы получили 35 человек, в том числе четверо детей. Погибших не было. В Ленобласти за выходные и пятницу произошло 233 дорожных аварии. Пострадавшие были в 18 случаях. Травмы проучили 20 человек, и еще один погиб. Несовершеннолетних среди них не было.