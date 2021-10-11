FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Пожилая женщина угодила под машину на Витебском проспекте

0
Печать

За минувшие выходные и пятницу, с 8 по 10 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 1201 ДТП. В Московском районе под колесами автомобиля пострадала пенсионерка.

Как стало известно «Фонтанке», 10 октября в 14:43 в НИИ Джанилидзе поступила 78-летняя женщина с автотравмой и переломами. Она попала под машину у дома 29, корпус 2, по Витебскому проспекту. Состояние пострадавшей оценивают как средней тяжести.

Всего за прошедшие трое суток, по данным УГИБДД, в Петербурге произошло 968 ДТП, в 30 из которых пострадали люди. Травмы получили 35 человек, в том числе четверо детей. Погибших не было. В Ленобласти за выходные и пятницу произошло 233 дорожных аварии. Пострадавшие были в 18 случаях. Травмы проучили 20 человек, и еще один погиб. Несовершеннолетних среди них не было.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний