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Американца обвинили в шпионаже с использованием бутерброда с арахисовым маслом

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ФБР задержало инженера-ядерщика ВМС США Джонатана Тоббе и его жену Диану по подозрению в шпионаже. Об этом 11 октября сообщили в американском Минюсте.

По версии следствия, Тоббе якобы пытался передать неназванной стране информацию о конструкции атомных подводных лодок. При этом по-настоящему представителем иностранного государства был сотрудник ФБР под прикрытием.

Инженер, как считают следователи, отправил правительству некого государства письмо с частью секретной информации и рассказом о том, как с ним связаться. Связался с ним уже представитель спецслужбы, с которым Тоббе и вел переписку несколько месяцев. В итоге он договорился о продаже информации «за тысячи долларов в криптовалюте».

Аванс в 10 тысяч долларов подозреваемый получил 8 июня. 26 июня в условленном месте в Западной Вирджинии мужчина вместе с женой спрятал SD-карту с закрытыми данными внутри половинки бутерброда с арахисовым маслом. За это Тоббе получил еще 20 тысяч долларов, после чего отправил агенту ФБР ключи для дешифровки информации с SD-карты. На ней оказались данные о ядерных реакторах подводных лодок. В августе Тоббе передал еще одну карту, спрятав ее в упаковке жвачки. После этого его, наконец, задержали.

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Комментарии (3)

Athair
Ну блин, вроде инженер, а так провалиться... Нет, чтобы разместить секретные материалы на Облаке Mail.ru, переговоры вести через Одноклассники, а деньги через Яндекс.Деньги получить. Никто бы не нашел... ;)
261847251
Я из заголовка решил, что он на примере бутерброда рассказывал как там у них всё устроено.

Как в анекдоте про Чапаева:
- Вот эта белая картошка - это белые.
Красная - наши.
А это - я на белом коне.
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