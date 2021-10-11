Американца обвинили в шпионаже с использованием бутерброда с арахисовым маслом

ФБР задержало инженера-ядерщика ВМС США Джонатана Тоббе и его жену Диану по подозрению в шпионаже. Об этом 11 октября сообщили в американском Минюсте.
По версии следствия, Тоббе якобы пытался передать неназванной стране информацию о конструкции атомных подводных лодок. При этом по-настоящему представителем иностранного государства был сотрудник ФБР под прикрытием.
Инженер, как считают следователи, отправил правительству некого государства письмо с частью секретной информации и рассказом о том, как с ним связаться. Связался с ним уже представитель спецслужбы, с которым Тоббе и вел переписку несколько месяцев. В итоге он договорился о продаже информации «за тысячи долларов в криптовалюте».
Аванс в 10 тысяч долларов подозреваемый получил 8 июня. 26 июня в условленном месте в Западной Вирджинии мужчина вместе с женой спрятал SD-карту с закрытыми данными внутри половинки бутерброда с арахисовым маслом. За это Тоббе получил еще 20 тысяч долларов, после чего отправил агенту ФБР ключи для дешифровки информации с SD-карты. На ней оказались данные о ядерных реакторах подводных лодок. В августе Тоббе передал еще одну карту, спрятав ее в упаковке жвачки. После этого его, наконец, задержали.