Американца обвинили в шпионаже с использованием бутерброда с арахисовым маслом

ФБР задержало инженера-ядерщика ВМС США Джонатана Тоббе и его жену Диану по подозрению в шпионаже. Об этом 11 октября сообщили в американском Минюсте.



По версии следствия, Тоббе якобы пытался передать неназванной стране информацию о конструкции атомных подводных лодок. При этом по-настоящему представителем иностранного государства был сотрудник ФБР под прикрытием.



Инженер, как считают следователи, отправил правительству некого государства письмо с частью секретной информации и рассказом о том, как с ним связаться. Связался с ним уже представитель спецслужбы, с которым Тоббе и вел переписку несколько месяцев. В итоге он договорился о продаже информации «за тысячи долларов в криптовалюте».

