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В Роспотребнадзоре дали лайфхак, сокращающий среднюю продолжительность ковида

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Коронавирусом люди болеют в среднем 11 дней. Вообще же, болезнь может длиться до 28 дней, после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями. При этом некоторые могут выздороветь за пару суток.

«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются <...> более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — рассказала РИА Новости в интервью, опубликованном 11 октября, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По её словам, длительность заболевания зависит от особенностей организма, а также от правильности и своевременности лечения. Есть ещё один простой лайфхак. Ковид будет протекать легче и пройдёт быстрее, если человек при контакте с больным был в маске, затем прополоскал горло, помыл руки и лицо. «В организм попадёт меньшая доза [вируса], и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее», — пояснила Руженцова.

Ранее врачи отмечали, что одной из причин роста смертности от коронавируса в России стал преждевременный отказ многих людей от соблюдения мер безопасности. Вторая причина — обострение хронических заболеваний, к которому приводит ковид.

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Комментарии (10)

Аппаратчик мокрой классификации
Пг'остите, а что, уже можно лицо тг'огать?!!
hedgehog_
какой милый бред. а в организьме вирус значить теперь уже не размножается, чем раньше вызывал болезнь. а теперь только вдОхнутый вирус проблемы причиняет.
наверное потому и рост заболеваемости, что эти все небольные успешно выписываются и едут заражать остальных небольных?
266094585
Ровным счетом ничего нового. Эти великие деятели повторяют друг за другом одно и тоже.
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