В Роспотребнадзоре дали лайфхак, сокращающий среднюю продолжительность ковида

Коронавирусом люди болеют в среднем 11 дней. Вообще же, болезнь может длиться до 28 дней, после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями. При этом некоторые могут выздороветь за пару суток.



«В некоторых случаях симптомы осложнений остаются <...> более трех месяцев, до полугода, иногда дольше», — рассказала РИА Новости в интервью, опубликованном 11 октября, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

