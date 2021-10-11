Красноярский полицейский помочился в подъезде под камерой видеонаблюдения

Красноярская полиция проводит проверку после того, как их «писающий мальчик» попал в объектив камеры наблюдения, установленной в подъезде дома на улице Робеспьера. Видеозапись, опубликованная жильцами, разлетелась по местным пабликам 11 октября и дошла до СМИ.
Как пояснили собственники квартир, сотрудники полиции приехали на адрес четырьмя днями ранее. Их попросили прогнать бездомного, который поселился в подъезде. Дело было сделано, но после этого один из сотрудников МВД помочился на верхнем этаже, предварительно отдав коллеге планшет с документами.
Поиск сотрудника со слабым мочевым пузырем и зрением (ведь он не заметил камеру) в ведомстве уже начали. «По выявленной публикации назначено проведение служебной проверки, и в случае установления вины сотрудника он будет привлечен к установленной законом ответственности», — цитирует NGS24.RU ответ пресс-службы управления МВД.