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Красноярский полицейский помочился в подъезде под камерой видеонаблюдения

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Красноярская полиция проводит проверку после того, как их «писающий мальчик» попал в объектив камеры наблюдения, установленной в подъезде дома на улице Робеспьера. Видеозапись, опубликованная жильцами, разлетелась по местным пабликам 11 октября и дошла до СМИ.

Как пояснили собственники квартир, сотрудники полиции приехали на адрес четырьмя днями ранее. Их попросили прогнать бездомного, который поселился в подъезде. Дело было сделано, но после этого один из сотрудников МВД помочился на верхнем этаже, предварительно отдав коллеге планшет с документами.

Поиск сотрудника со слабым мочевым пузырем и зрением (ведь он не заметил камеру) в ведомстве уже начали. «По выявленной публикации назначено проведение служебной проверки, и в случае установления вины сотрудника он будет привлечен к установленной законом ответственности», — цитирует NGS24.RU ответ пресс-службы управления МВД.

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Комментарии (10)

jokir
Не найдут! Он же в маске) Там надо было сразу СОГ вызывать, чтобы они мочу на анализ собирали, а потом сравнивали со всеми полициями.
SERGEY111
Все правильно полицейский сделал - единственный действенный способ борьбы с бомжарами это вышибание клина клином .
Athair
Вот он, агент Госдепа. А мы-то думали, что лично Байден мочится в подъездах...
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