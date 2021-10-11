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«Тiльки шкура вiд козi зосталася». Медведев рассказал о бессмысленности контактов с властями Украины

Медведев: У руля Украины стоят несамостоятельные люди

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об отношениях с нынешним украинским руководством.

«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — сообщил Дмитрий Медведев в статье для газеты «Коммерсантъ», опубликованной 11 октября.

По словам Медведева, у власти на Украине находятся люди без устойчивой самоидентификации. В качестве примера он привел нынешнего президента Владимира Зеленского, который всю жизнь говорил на русском языке, однако в кресле главы государства «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию».

Также Медведев полагает, что у руля Украины стоят абсолютно несамостоятельные люди, которые «стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы».

В своей статье Медведев также напомнил поговорку «коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд козi зосталася» («коза с волком тягалась, от козы только шкура осталась»).

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Комментарии (18)

266184867
Активность Жалкого объясняется освободившейся после Зиничева вакансией вероятного преемника. Мне кажется - это фальстарт. Но, возможно, им там виднее..
Guest1234
Как опытный юрист, Медведев даже не мог предположить, что используя для официальных выступлений украинский язык, Зеленский просто исполняет закон. Что-то мне начинает казаться, что Медведев решил начать биться за место под солнцем с соловьевым и киселевым.
Brit
Нынешней ресурсной базы не хватает для прокорма кремлёвских червей. И вот нашли ещё одно обоснование к оккупации чужих земель.

Война есть продолжение политики другими средствами.
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