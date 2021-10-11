«Тiльки шкура вiд козi зосталася». Медведев рассказал о бессмысленности контактов с властями Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об отношениях с нынешним украинским руководством.



«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — сообщил Дмитрий Медведев в статье для газеты «Коммерсантъ», опубликованной 11 октября.



По словам Медведева, у власти на Украине находятся люди без устойчивой самоидентификации. В качестве примера он привел нынешнего президента Владимира Зеленского, который всю жизнь говорил на русском языке, однако в кресле главы государства «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию».

