Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об отношениях с нынешним украинским руководством.
«Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», — сообщил Дмитрий Медведев в статье для газеты «Коммерсантъ», опубликованной 11 октября.
По словам Медведева, у власти на Украине находятся люди без устойчивой самоидентификации. В качестве примера он привел нынешнего президента Владимира Зеленского, который всю жизнь говорил на русском языке, однако в кресле главы государства «полностью поменял политическую и нравственную ориентацию».
Также Медведев полагает, что у руля Украины стоят абсолютно несамостоятельные люди, которые «стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы».
В своей статье Медведев также напомнил поговорку «коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд козi зосталася» («коза с волком тягалась, от козы только шкура осталась»).