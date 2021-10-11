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Житель Орла купил в Петербурге квартиру со взрывоопасным туалетом

Мужчина в купленной в Петербурге квартире нашёл две гранаты

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Купленная квартира в Выборгском районе Петербурга оказалась «заминированной». Опасность таилась в туалете.

Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, 27-летний приезжий из Орла в середине сентября купил квартиру в Петербурге на Институтском проспекте. 10 октября мужчина разбирал оставшиеся от старого хозяина вещи и, заглянув в туалете в шкафчик, заметил гранату. О находке он сообщил в полицию. Исследовавшие содержание шкафчика взрывотехники изъяли две советских противопехотных осколочных гранаты времен Второй мировой войны и два запала.

Изъятое направлено на исследование.

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Комментарии (6)

nuga
Наследная квартира.?,Владелец умер либо от старости,либо от иньекции.Наследник продал по быстрому,чтобы рассчитаться с кредитом
Brightness
Жители Орла могут себе позволить купить квартиру в Санкт-Петербурге. В регионах же живут хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге?! Там же нет работы и дохода?!
07A
У нас зря не посадят!
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