Житель Орла купил в Петербурге квартиру со взрывоопасным туалетом

Купленная квартира в Выборгском районе Петербурга оказалась «заминированной». Опасность таилась в туалете.
Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, 27-летний приезжий из Орла в середине сентября купил квартиру в Петербурге на Институтском проспекте. 10 октября мужчина разбирал оставшиеся от старого хозяина вещи и, заглянув в туалете в шкафчик, заметил гранату. О находке он сообщил в полицию. Исследовавшие содержание шкафчика взрывотехники изъяли две советских противопехотных осколочных гранаты времен Второй мировой войны и два запала.
Изъятое направлено на исследование.