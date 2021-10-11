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На улице в Петербурге четверокласснику прижгли руку сигаретой. Подростки охотились за дешёвеньким «Самсунгом»

Четверокласснику прижгли руку сигаретой из-за телефона в Петербурге

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Школьника лишили недорогого гаджета в Красносельском районе Петербурга. Ради наживы подростки решились на насилие.

Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, накануне в полицию обратилась 29-летняя горожанка. Она рассказала о стычке своего 10-летнего сына с тремя подростками на улице Пограничника Гарькавого. Троица потребовала у четвероклассника телефон. А когда тот не захотел отдавать свой «Самсунг», ему прижгли руку сигаретой. Смартфон забрали насильно и исчезли.

В семье ущерб оценили в пять тысяч рублей. Среди примет агрессоров — рост 170–175 сантиметров и тёмная одежда.

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Комментарии (7)

266078155
Это не из-за телефона, просто гаденыши растут, а телефон предлог. Надеюсь, что найдут.
DrDick
90-е и не уходили. Магазины грабят, беременных женщин похищают, на улице грабят и убивают, среди бела дня пытаются изнасиловать в кустах...
Владислав М
Интересно, какого цвета волосы у грабителей?
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