На улице в Петербурге четверокласснику прижгли руку сигаретой. Подростки охотились за дешёвеньким «Самсунгом»

Школьника лишили недорогого гаджета в Красносельском районе Петербурга. Ради наживы подростки решились на насилие.



Как стало известно «Фонтанке» 11 октября, накануне в полицию обратилась 29-летняя горожанка. Она рассказала о стычке своего 10-летнего сына с тремя подростками на улице Пограничника Гарькавого. Троица потребовала у четвероклассника телефон. А когда тот не захотел отдавать свой «Самсунг», ему прижгли руку сигаретой. Смартфон забрали насильно и исчезли.



В семье ущерб оценили в пять тысяч рублей. Среди примет агрессоров — рост 170–175 сантиметров и тёмная одежда.

