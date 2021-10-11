Хотя эскиз 100-рублёвки уже готов, до народа она дойдёт не скоро

Эскиз новой сторублёвой купюры утверждён. Её собираются выпустить в обращение в 2022 году, но увидим мы её только через год.



Как пишут 11 октября «Известия», по словам заместителя председателя Центробанка Михаила Алексеева, насыщение платёжного оборота сторублевками будет происходить постепенно.



«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — рассказал Алексеев. И добавил, что подержать в руках «модифицированные сто рублей» граждане смогут, вероятно, ближе к концу 2022 года.

