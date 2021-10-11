Роспотребнадзор приостановил ввоз китайской лапши и шоколадных яиц с сюрпризом

Как сообщается на сайте ведомства, с 11 октября приостановлен ввоз некоторых пищевых продуктов из Китая в Россию. Цель — не допустить «возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации».

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в некоторых продуктах, выпущенных в КНР, нарушения обязательных требований законодательства.

В них обнаружены ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои, о чём на маркировке не сообщается. В некоторых образцах содержание запрещённых компонентов превышено в пять раз.



«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль и контроль за указанной продукцией в рамках контрольно-надзорной деятельности за продукцией в обороте, в том числе за продукцией, произведенной иными китайскими изготовителями, с проведением лабораторных исследований на наличие незаявленных генетически модифицированных компонентов. Ситуация остается на особом контроле Роспотребнадзора», — отмечается в публикации.

