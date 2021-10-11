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Роспотребнадзор приостановил ввоз китайской лапши и шоколадных яиц с сюрпризом

В них обнаружены ДНК генетически модифицированных растений.

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Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в некоторых продуктах, выпущенных в КНР, нарушения обязательных требований законодательства.

Как сообщается на сайте ведомства, с 11 октября приостановлен ввоз некоторых пищевых продуктов из Китая в Россию. Цель — не допустить «возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации».

Это касается следующих товаров:

  • «Лапша кукурузная сублимированная», (изготовитель Yanbian Alali Food Co Ltd),
  • «Вермишель кукурузная» (изготовитель: Anhui WangRenhe Rice Noodle Food Co., Ltd.), «Чипсы кукурузные» (изготовитель HK Pocky Food Co., Ltd.),
  • «Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри (наборы для мальчиков и девочек по 6 шт.)», (изготовитель Guangdong Funway Food Co).

В них обнаружены ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои, о чём на маркировке не сообщается. В некоторых образцах содержание запрещённых компонентов превышено в пять раз.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль и контроль за указанной продукцией в рамках контрольно-надзорной деятельности за продукцией в обороте, в том числе за продукцией, произведенной иными китайскими изготовителями, с проведением лабораторных исследований на наличие незаявленных генетически модифицированных компонентов. Ситуация остается на особом контроле Роспотребнадзора», — отмечается в публикации.

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Комментарии (9)

265988145
Таких "друзей" нужно держать либо на привязи, либо на расстоянии винтовки с примкнутым штыком. У них менталитет такой - если ты не родственник или не близкий друг, китайцу твое здоровье и/или благополучие по барабану. Кто вам сказал что это наши друзья? Варварское пользование ресурсов соседних стран, а в особенности России - единственная задача китайцев.
Клаустрофобик
Вот теперь заживем!!Спасибо Путину .
LiChaBaTa
Я сразу подумал про морщинистость яиц…

Вроде китайцы не заявляли что "наш крым не наш"? Или я что то пропустил?
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