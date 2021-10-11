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Конькобежец Захаров шёл по дороге и был сбит грузовиком

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Призер юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту 23-летний Руслан Захаров погиб в ДТП, передаёт 11 октября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Союз конькобежцев России сообщил, что Захаров в результате трагического инцидента ушёл из жизни. Что именно случилось, в организации не уточнили.

«Погиб под колесами грузовика действительно Захаров. Авария произошла в 06:10 утра в воскресенье в Хабаровске. Сбил его 26-летний водитель, он ехал со стороны улицы Выборгской в сторону улицы Окружной по второму ряду. Прямо по проезжей части по ходу движения автомобиля шел Захаров. Водитель был трезв. Но у него не было права управлять автомобилем категории С. Парень получил серьезную травму головы и скончался в реанимации, не приходя в сознание», — разъяснил источник РИА.

УГИБДД Хабаровского края проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходит.ся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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