Конькобежец Захаров шёл по дороге и был сбит грузовиком

Призер юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту 23-летний Руслан Захаров погиб в ДТП, передаёт 11 октября РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Союз конькобежцев России сообщил, что Захаров в результате трагического инцидента ушёл из жизни. Что именно случилось, в организации не уточнили.



«Погиб под колесами грузовика действительно Захаров. Авария произошла в 06:10 утра в воскресенье в Хабаровске. Сбил его 26-летний водитель, он ехал со стороны улицы Выборгской в сторону улицы Окружной по второму ряду. Прямо по проезжей части по ходу движения автомобиля шел Захаров. Водитель был трезв. Но у него не было права управлять автомобилем категории С. Парень получил серьезную травму головы и скончался в реанимации, не приходя в сознание», — разъяснил источник РИА.

