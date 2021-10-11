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В Петербурге без дождей, солнце раскрасило небо. Но со среды погода изменится

Синоптики обещают Петербургу 11–13 градусов, без осадков

Погода дарит петербуржцам вполне симпатичный понедельник. Тёплым его не назовёшь — температура в рамках нормы, зато без дождей, и даже может выглянуть солнце: на рассвете оно покрасило облака в ярко-розовый. Но где-то уже есть тот циклон, который грозит испортить «небесное настроение».

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 октября существенных осадков не ожидается, ветер умеренный, 11–13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Сегодняшние показатели типичны для 11 октября. В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает облачно с прояснениями, как сегодня, и от 1 до 11 градусов тепла, сообщает «Яндекс». Самое холодное 11 октября выдалось в 1965 году, минус 3 днём, а самое тёплое — в 2005 году, плюс 18.

Северо-Запад находится в зоне влияния циклона, поясняет центр «Фобос». В первые дни недели дожди ожидаются преимущественно на севере региона, а затем уже приобретут повсеместный характер. Из-за уплотнившейся облачности дневная температура понизится до 6–11 градусов, а на севере — до 0–5. В Петербурге дожди пойдут со среды. Преобладающая дневная температура 7–10 градусов, и только в понедельник-вторник немного теплее. В отдельных районах Центральной России в период с 19 по 21 октября существует небольшая вероятность выпадения первого снега.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
"Но со среды погода изменится" - всякие колесовы обещали испортить погоду ещё с субботы. :))
266330739
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это .делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Свободу Лёхе!
"Но где-то уже есть тот циклон, который грозит испортить «небесное настроение»."
Улыбнуло! )
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