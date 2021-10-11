В Петербурге без дождей, солнце раскрасило небо. Но со среды погода изменится

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 октября существенных осадков не ожидается, ветер умеренный, 11–13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Сегодняшние показатели типичны для 11 октября. В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, чаще всего бывает облачно с прояснениями, как сегодня, и от 1 до 11 градусов тепла, сообщает «Яндекс». Самое холодное 11 октября выдалось в 1965 году, минус 3 днём, а самое тёплое — в 2005 году, плюс 18.
Северо-Запад находится в зоне влияния циклона, поясняет центр «Фобос». В первые дни недели дожди ожидаются преимущественно на севере региона, а затем уже приобретут повсеместный характер. Из-за уплотнившейся облачности дневная температура понизится до 6–11 градусов, а на севере — до 0–5. В Петербурге дожди пойдут со среды. Преобладающая дневная температура 7–10 градусов, и только в понедельник-вторник немного теплее. В отдельных районах Центральной России в период с 19 по 21 октября существует небольшая вероятность выпадения первого снега.