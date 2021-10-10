Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по факту смерти местной жительницы под колёсами автобуса на западе столице.
Как сообщили 10 октября в столичном СКР, по данным следствия, сегодня днём близ площади Киевского вокзала произошёл конфликт между мужчиной и женщиной. В ходе ссоры представитель сильной половины человечества ударил свою оппонентку с такой силой, что она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.
В настоящий момент следователи работают на месте происшествия, подозреваемый установлен, он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.