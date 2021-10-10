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Москвичку ударили так, что она упала под автобус. СК разбирается в причинах конфликта, который привёл к её смерти

Следственный комитет возбудил дело по факту смерти женщины под колёсами автобуса в ходе драки у Киевского вокзала

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Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по факту смерти местной жительницы под колёсами автобуса на западе столице.

Как сообщили 10 октября в столичном СКР, по данным следствия, сегодня днём близ площади Киевского вокзала произошёл конфликт между мужчиной и женщиной. В ходе ссоры представитель сильной половины человечества ударил свою оппонентку с такой силой, что она упала на проезжую часть и попала под автобус, двигающийся к остановке общественного транспорта. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.

В настоящий момент следователи работают на месте происшествия, подозреваемый установлен, он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

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Комментарии (31)

pila_grigoryeva
опять гости с юга Это у них бить женщин в норме
Brevnault
В Москве очень плотное движение транспорта. Поэтому надо очень внимательно смотреть - куда падаешь.
Davu
Напомнило "Два билета на дневной сеанс", драка у кинотеатра в начале фильма
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