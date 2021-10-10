Петербуржцы выиграли с разгромным счётом 5:0. Шайбы забросили Владислав Цицюра (3-я и 29-я минуты), Андрей Кузьменко (20 — в большинстве), Линден Вей (48-я) и Йоонас Кемппайнен (57-я минута). Матч на ноль отыграл вратарь Ларс Юханссон, отбивший 25 бросков по своим воротам.
Такая инфографика радует глаз. А еще радует история о крупной сухой победе, ее уже можно прочитать на сайте 👇🏻https://t.co/WsusTakt2o pic.twitter.com/1aEJRtOe0a— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 10, 2021
Таким образом, СКА взял реванш за поражение от уфимской команды 23 сентября, когда «Салават Юлаев» выиграл в Петербурге со счётом 4:2.
Следующий матч СКА проведёт 13 октября дома против московского «Динамо».