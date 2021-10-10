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СКА взял реванш у «Салавата Юлаева». Владислав Цицюра оформил дубль

СКА разгромил «Салават Юлаев» в гостях со счётом 5:0

Крупной победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева». Встреча проходила в Уфе 10 октября.

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Петербуржцы выиграли с разгромным счётом 5:0. Шайбы забросили Владислав Цицюра (3-я и 29-я минуты), Андрей Кузьменко (20 — в большинстве), Линден Вей (48-я) и Йоонас Кемппайнен (57-я минута). Матч на ноль отыграл вратарь Ларс Юханссон, отбивший 25 бросков по своим воротам.

Таким образом, СКА взял реванш за поражение от уфимской команды 23 сентября, когда «Салават Юлаев» выиграл в Петербурге со счётом 4:2.

Следующий матч СКА проведёт 13 октября дома против московского «Динамо».

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