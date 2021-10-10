Скотокрада, забившего насмерть в Петербурге семь лет назад пенсионерку, задержали в Омске

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, 45-летнего жителя Омской области задержали петербургские полицейские в ходе командировки в Сибирь по делу о смерти 61-летней пенсионерки в декабре 2014 года. Её нашли избитой у мусорного контейнера на улице Бабушкина, 51. От побоев женщина скончалась в машине скорой помощи. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Виновника произошедшего искали долго, пока подозрение не пало на сибиряка, который осенью 2014 года уехал из дома и пропал. Родственники объявили его в розыск. Примерным поведением мужчина никогда не отличался. С 2000 года он несколько раз привлекался в уголовной ответственности за кражу крупного рогатого скота. По предварительной информации, он также попадал в поле зрения правоохранительных органов в состоянии наркотического опьянения.

