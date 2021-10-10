ФК «Локомотив» достиг договорённости с немецким тренером Маркусом Гисдолем о назначении его главным тренером московского клуба. Об этом 10 октября информирует официальный сайт «Локомотива».

В ближайшее время немецкий специалист приступит к исполнению своих обязанностей, уточняется в сообщении. На какой срок будет заключено соглашение, в «Локомотиве» не сообщили. Также пока нет информации о финансовой составляющей контракта.



Маркус Гисдоль родился в 1969 году. В качестве игрока выступал за ряд немецких клубов. Стал тренером в 25 лет. Тренировал «Штутгарт» U-17 и «Хоффенхайм-2». Под его руководством вторая команда «Хоффенхайма» стала победителем Оберлиги «Баден-Вюртемберг». Кроме этого, Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом главного тренера «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 — «Кёльн».

