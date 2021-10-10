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В РПЛ появится ещё один немецкий тренер. «Локомотив» возглавит бывший наставник «Кёльна» и «Гамбурга»

Новым тренером «Локомотива» станет Маркус Гисдоль

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ФК «Локомотив» достиг договорённости с немецким тренером Маркусом Гисдолем о назначении его главным тренером московского клуба. Об этом 10 октября информирует официальный сайт «Локомотива».

В ближайшее время немецкий специалист приступит к исполнению своих обязанностей, уточняется в сообщении. На какой срок будет заключено соглашение, в «Локомотиве» не сообщили. Также пока нет информации о финансовой составляющей контракта.

Маркус Гисдоль родился в 1969 году. В качестве игрока выступал за ряд немецких клубов. Стал тренером в 25 лет. Тренировал «Штутгарт» U-17 и «Хоффенхайм-2». Под его руководством вторая команда «Хоффенхайма» стала победителем Оберлиги «Баден-Вюртемберг». Кроме этого, Гисдоль работал главным тренером основной команды «Хоффенхайм» и ассистентом главного тренера «Шальке 04». С 2016 по 2018 годы возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 — «Кёльн».

«Локомотив» 5 октября объявил об увольнении 42-летнего сербского специалиста Марко Николича, с которым ранее выиграл серебряные и бронзовые медали чемпионата России.

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Комментарии (1)

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