Петербургскому инженеру сожгли машину в Калининском районе. Виновница избежит уголовной ответственности

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, накануне около трёх часов ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 2 по Замшиной улице. Прибывший на место расчёт за пару минут потушил огонь. В машине пострадало лишь левое боковое зеркало.



«БМВ» принадлежит 27-летнему инженеру компании, которая создаёт приборы для морских судов.



По предварительной информации, когда на место прибыл наряд полиции, то задержал там предполагаемую поджигательницу — лишь сутки назад отпраздновавшую свой 59-й день рождения, жительницу Калининского района. Однако в отдел петербурженку не повезли, а вызвали скорую. Медики приняли решение госпитализировать её в психиатрическую больницу.

