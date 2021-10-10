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Петербургскому инженеру сожгли машину в Калининском районе. Виновница избежит уголовной ответственности

На Замшиной улице сожгли машину морскому инженеру

Автомобиль «БМВ» остался без одного из зеркал после пожара в Калининском районе. На месте нашли и поджигательницу. Её отправили в психбольницу.

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Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, накануне около трёх часов ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля у дома 2 по Замшиной улице. Прибывший на место расчёт за пару минут потушил огонь. В машине пострадало лишь левое боковое зеркало.

«БМВ» принадлежит 27-летнему инженеру компании, которая создаёт приборы для морских судов.

По предварительной информации, когда на место прибыл наряд полиции, то задержал там предполагаемую поджигательницу — лишь сутки назад отпраздновавшую свой 59-й день рождения, жительницу Калининского района. Однако в отдел петербурженку не повезли, а вызвали скорую. Медики приняли решение госпитализировать её в психиатрическую больницу.

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Комментарии (9)

260567431
Проснулись только? Нет,не правильней. Уже тысячу раз пережевано и перегуглино. Все верно написано.
Andrey0331
где такая улица Замшиной ? Может , правильней по улице Замшина ...
Замшин Андрей Иванович...
kоt-obormot
И нога пропала чет с радаров.
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