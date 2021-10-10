FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +9
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Школьников с пистолетом увидели на улице жители Красносельского района. Подростки стреляли

На Маршала Захарова задержали двух подростков, которые стреляли по дереву

Жителей улицы Маршала Захарова напугали подростки с пистолетом. Оказалось, что дело не в «колумбайне», а в простом любопытстве.

8
Печать

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 октября, накануне около 17 часов в полицию Красносельского района позвонила местная жительница и рассказала, что двое подростков во дворе дома 11 по улице Маршала Захарова стреляют из предмета похожего на пистолет.

На место срочно выехал наряд и задержал во дворе 16-летнего гимназиста. Он не долго молчал и признался, что стрелял его 15-летний одноклассник.

Подростка с пистолетом нашли на улице Доблести. Он, по предварительной информации, сообщил, что нашел на пустыре у дома 68 по проспекту Маршала Захарова пистолет. Решив проверить не игрушечный ли он, мальчик несколько раз выстрелил в дерево.

Пистолет полицейские изъяли и передали подростка родителям.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Владислав М
Скорее у родителей стащили.
Аппаратчик мокрой классификации
Т.е., теперь даже у оружия нет не то что марки, но и типа. Мне нравится. :))
266318376
Фонтанка вы что из Польши пишете или пьяные правда ?!
Где ту приморский район? …
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний