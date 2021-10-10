Школьников с пистолетом увидели на улице жители Красносельского района. Подростки стреляли

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 октября, накануне около 17 часов в полицию Красносельского района позвонила местная жительница и рассказала, что двое подростков во дворе дома 11 по улице Маршала Захарова стреляют из предмета похожего на пистолет.



На место срочно выехал наряд и задержал во дворе 16-летнего гимназиста. Он не долго молчал и признался, что стрелял его 15-летний одноклассник.



Подростка с пистолетом нашли на улице Доблести. Он, по предварительной информации, сообщил, что нашел на пустыре у дома 68 по проспекту Маршала Захарова пистолет. Решив проверить не игрушечный ли он, мальчик несколько раз выстрелил в дерево.

