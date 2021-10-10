Второклассница пострадала в ДТП на Полюстровском проспекте

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, авария произошла накануне у Ленинградского областного кардиологического диспансера на Полюстровском проспекте, 12.



По предварительной информации, 26-летний гражданин Таджикистана, который живёт в общежитии на Малой Посадской улице, не выдержал дистанцию с двигавшимся впереди «Форд Мондео». И врезался в него на своём «Ниссан Альмера».



В салоне «Форда» на пассажирском месте ехала второклассница восьми лет. В состоянии средней степени тяжести её госпитализировали в больницу имени Раухфуса.