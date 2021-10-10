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Тяжелоатлету из Норильска не удалось переквалифицироваться в ботаника. Полиция изъяла его домашний сад

Сотрудники полиции обнаружили наркоплантацию в квартире на проспекте Королева

КОНи зачистили квартиру на проспекте Королева, которую превратил в незаконный сад уроженец Красноярского края.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 октября, накануне следствие возбудило уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт наркотических средств», после того, как сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли в квартире дома на проспекте Королева наркоплантацию.

Из квартиры, которую снимал 32-летний уроженец Красноярского края, изъяли 12 кустов наркосодержащих растений, а также 5 пакетов с готовой продукцией общим весом около 1 килограмма.

Задержанный приехал в Петербург из Норильска больше пяти лет назад. На родине он активно занимался легкой атлетикой и даже занимал призовые места на местных соревнованиях.

Пока же он ждет избрания меры пресечения в ИВС Приморского района.

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Комментарии (3)

angel of death
а нашедшее уничтожили? где видос с уничтожением? как продукты тракторами давить - это показывают, а куда деваются плантации - хотелось бы узнать подробности, сдаётся мне, что они растворяются во внутренних органах с погонами...
Nazarlik!
Вот как Петербург испортил норильчанина (
MidNightWoodpecker
да, любят тяжелоатлеты из Норильска у нас лёгкой атлетикой заниматься. оно и понятно: статья полегче будет
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