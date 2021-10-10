Тяжелоатлету из Норильска не удалось переквалифицироваться в ботаника. Полиция изъяла его домашний сад

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 октября, накануне следствие возбудило уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт наркотических средств», после того, как сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли в квартире дома на проспекте Королева наркоплантацию.



Из квартиры, которую снимал 32-летний уроженец Красноярского края, изъяли 12 кустов наркосодержащих растений, а также 5 пакетов с готовой продукцией общим весом около 1 килограмма.

