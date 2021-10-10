В ванной коммунальной квартиры в центре Петербурга нашли бездыханную девочку

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, накануне около половины второго ночи в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы № 19. К ним 8 октября около половины одиннадцатого вечера привезли 13-летнюю девочку из квартиры дома на набережной Фонтанки в бессознательном состоянии. Откачать ребенка медики, несмотря на все усилия, не смогли.



По предварительной информации, школьницу в ванной с признаками рвоты нашла мать, которая и вызвала врачей.



Проводится проверка. Устанавливается причина смерти ребенка.

