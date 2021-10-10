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В ванной коммунальной квартиры в центре Петербурга нашли бездыханную девочку

13-летняя девочка умерла в центре Петербурга при невыясненных обстоятельствах

Следственный комитет устанавливает причину смерти школьницы в центре Петербурга.

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Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, накануне около половины второго ночи в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы № 19. К ним 8 октября около половины одиннадцатого вечера привезли 13-летнюю девочку из квартиры дома на набережной Фонтанки в бессознательном состоянии. Откачать ребенка медики, несмотря на все усилия, не смогли.

По предварительной информации, школьницу в ванной с признаками рвоты нашла мать, которая и вызвала врачей.

Проводится проверка. Устанавливается причина смерти ребенка.

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Комментарии (1)

265927066
Если есть газовая колонка, то, скорее всего, отравилась угарным газом......
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