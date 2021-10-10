Водители маршруток поспорили из-за пассажиров на юге Петербурга. Очередь устанавливали с помощью ножа

Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, накануне около половины пятого дня в полицию поступило сообщение от пассажира маршрутного такси с Витебского проспекта. Он сообщал, что водителя его микроавтобуса порезал какой-то человек.



Прибывшие на место сотрудники Пушкинского ОМВД выяснили, что на остановке для маршруток на углу Витебского проспекта и Пушкинской улицы произошел конфликт между двумя водителями. Они выясняли отношения из-за того, кто первый должен был забрать пассажира, так как маршруты у обоих такси были идентичны. По предварительной информации, 55-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», принадлежащего частному лицу, вытащил нож и нанес удар в грудь 49-летнему водителю «Питеравто».

