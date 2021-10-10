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Водители маршруток поспорили из-за пассажиров на юге Петербурга. Очередь устанавливали с помощью ножа

Водителя маршрутки с ножевым ранением увезли с остановки на Витебском проспекте

Сотрудники полиции Пушкинского района Петербурга ищут мужчину, который пырнул коллегу по пассажирским перевозкам ножом.

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Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, накануне около половины пятого дня в полицию поступило сообщение от пассажира маршрутного такси с Витебского проспекта. Он сообщал, что водителя его микроавтобуса порезал какой-то человек.

Прибывшие на место сотрудники Пушкинского ОМВД выяснили, что на остановке для маршруток на углу Витебского проспекта и Пушкинской улицы произошел конфликт между двумя водителями. Они выясняли отношения из-за того, кто первый должен был забрать пассажира, так как маршруты у обоих такси были идентичны. По предварительной информации, 55-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», принадлежащего частному лицу, вытащил нож и нанес удар в грудь 49-летнему водителю «Питеравто».

Пострадавшего госпитализировали в ДГБ № 2. Поиск его обидчика ведется.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (10)

tatarin
Он уже в родном кишлаке чай с урюком пьёт!
265927066
Почти, как в романах Дюма. Ножи только поменять бы на шпаги...........
Набеглов
"Пырнул коллегу" - это что? Президент ассоциации производителей Колян? Завершилась конференция, зуб даю? Саммит глав-государств из-за ограничений по ковиду накрылся медным тазом? Участники пресс-конференции сошлись во мнении что это нафиг не нужно?
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