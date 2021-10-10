FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Семьдесят участковых прошлись рейдом по Парнасу. В полицию привезли полсотни мигрантов, в том числе троих граждан Африки

Более 2 тысяч квартир проверили сотрудники полиции в ходе рейда на Парнасе

Сотрудники полиции Выборгского района прошлись по многоэтажкам в районе станции метро «Парнас», искали не только «резиновые» квартиры, но и проверяли крыши и подвалы домов на антитеррористическую защиту. Не посчастливилось попасть под зачистку и местным алкоголикам.

6
Печать

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 октября, в рейд по проверке миграционного законодательства вышли 70 участковых. Они проверили более 2000 квартир в квартале, прилегающем к конечной станции Московско-Петроградской линии.

ГУ МВД по Петеребургу и Ленобласти

В одной из многоэтажек нашли квартиру, в которой проживали 12 мигрантов. Еще в одной, которую хозяин нелегально сдавал, разбудили трех уроженцев Нигерии. Их вместе с еще 54 иностранцами, которые не смогли предоставить на месте документы о легальном пребывании в РФ, увезли в отделы полиции. Там в отношении 32 человек составили протоколы об административной ответственности.

Помимо проверки квартир, полицейские осуществляли патрулирование жилых кварталов в районе станции метро «Парнас». Непросто пришлось загулявшим горожанам. Им строго наказали не пить на улице, но после профилактических бесед отпустили.

Проверили с ходе рейда крыши и подвалы домов, которые должны быть закрыты. В случае отсутствия замка на дверях, вызвались сотрудники УК, которые должны были оперативно устранить нарушения.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Aleksandr SPb
Не, это, конечно, хорошо. Но зачем они открывали квартиры и пускали к себе ментонов? ) Я никому дверь не открою, хоть там удостоверениями будут махать в глазок и ничего они мне сделают.
Brevnault
Это должно быть повсеместно и на регулярной основе. Нет?
James Cook
собственников квартир жёстче наказывать за это надо
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний