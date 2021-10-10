Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 октября, в рейд по проверке миграционного законодательства вышли 70 участковых. Они проверили более 2000 квартир в квартале, прилегающем к конечной станции Московско-Петроградской линии.

В одной из многоэтажек нашли квартиру, в которой проживали 12 мигрантов. Еще в одной, которую хозяин нелегально сдавал, разбудили трех уроженцев Нигерии. Их вместе с еще 54 иностранцами, которые не смогли предоставить на месте документы о легальном пребывании в РФ, увезли в отделы полиции. Там в отношении 32 человек составили протоколы об административной ответственности.

Помимо проверки квартир, полицейские осуществляли патрулирование жилых кварталов в районе станции метро «Парнас». Непросто пришлось загулявшим горожанам. Им строго наказали не пить на улице, но после профилактических бесед отпустили.



Проверили с ходе рейда крыши и подвалы домов, которые должны быть закрыты. В случае отсутствия замка на дверях, вызвались сотрудники УК, которые должны были оперативно устранить нарушения.

