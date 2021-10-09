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В Ярославской области задержали 18-летнюю девушку, похитившую ребенка

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Пропавшего в поселке Семибратово Ярославской области трехлетнего мальчика нашли. В его похищении подозревают 18-летнюю девушку.

Как сообщает 9 октября 76.RU, о пропаже ребенка стало известно в субботу. По словам его родителей, мальчика увела малознакомая девушка, которую семья приютила на ночь. А когда утром мать малыша проснулась, то не обнаружила ни сына, ни гостьи.

Найти их удалось на выезде из Ростова Великого на заправке. Волонтеры остановили автомобиль такси, где и обнаружили мальчика в сопровождении незнакомки. Ребенок жив, его здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

По данным СМИ, родом девушка из Костромской области, учится в московском колледже.

ТАСС со ссылкой на региональное СУ СКР пишет, что предполагаемая похитительница задержана. Следствие просит суд заключить подозреваемую под стражу. Ее мотивы пока неизвестны.

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Комментарии (3)

bluxer
Он снова снял трубку телефона.
- Это Мюллер. По всем линиям метро тоже предупредите полицию о женщине с ребенком. Дайте ее описание, скажите, что она воровка и убийца, пусть берут. Если ошибутся и схватят больше, чем надо, я их извиню. Пусть только не пропустят ту, которую я жду...
Свободу Лёхе!
В этой Стране.., выращивают нормальных людей?
nuga
Цели похищения нехорошие.Хорошо,что задержали злодейку.
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