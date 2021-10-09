В Ярославской области задержали 18-летнюю девушку, похитившую ребенка

Пропавшего в поселке Семибратово Ярославской области трехлетнего мальчика нашли. В его похищении подозревают 18-летнюю девушку.

Как сообщает 9 октября 76.RU, о пропаже ребенка стало известно в субботу. По словам его родителей, мальчика увела малознакомая девушка, которую семья приютила на ночь. А когда утром мать малыша проснулась, то не обнаружила ни сына, ни гостьи.



Найти их удалось на выезде из Ростова Великого на заправке. Волонтеры остановили автомобиль такси, где и обнаружили мальчика в сопровождении незнакомки. Ребенок жив, его здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

