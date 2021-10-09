Двое пьяных мужчин захотели провести субботу на крейсере «Аврора». Приобщиться к истории помешала Росгвардия

В Петербурге двое нетрезвых мужчин впечатлились крейсером «Аврора» и решили пройти на борт. Администрации корабля-музея эта идея оказалась не по душе.



Как сообщает 9 октября пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в субботу патруль получил информацию о том, что на территории корабля-музея «Аврора» сработала тревожная кнопка. К стражам порядка обратился сотрудник музея, который рассказал, что двое мужчин пытались пройти на территорию, а когда получили отказ, стали громко и нецензурно выражаться.

