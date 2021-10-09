FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Двое пьяных мужчин захотели провести субботу на крейсере «Аврора». Приобщиться к истории помешала Росгвардия

Росгвардейцы задержали двух пьяных мужчин, которые хотели прорваться на крейсер «Аврора»

3
Печать

В Петербурге двое нетрезвых мужчин впечатлились крейсером «Аврора» и решили пройти на борт. Администрации корабля-музея эта идея оказалась не по душе.

Как сообщает 9 октября пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, в субботу патруль получил информацию о том, что на территории корабля-музея «Аврора» сработала тревожная кнопка. К стражам порядка обратился сотрудник музея, который рассказал, что двое мужчин пытались пройти на территорию, а когда получили отказ, стали громко и нецензурно выражаться.

Любителей истории задержали и доставили в отдел полиции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266081655
Не дали повторить подвиг Авроры.... Из пушки по оккупантам.....
Замшиная_улица
Ponaehavshie turisty
Riptide
"Aurora" ? Welcome on board !
Captain and descrow wish you a pleasantly travel !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний