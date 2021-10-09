На Art Weekend покажут пятьдесят выставок современного искусства, включая «вуайеристский бар»

В середине октября Петербург ждут перформансы, дискуссии и медиации — целый фестиваль актуального искусства. На полях Art Weekend вы найдете вуайеристский бар, лекции с танцами и детский квест по мотивам Энди Уорхола. В Петербурге ждут осенний «день открытых дверей» галерей и арт-пространств, среди площадок — Галерея Марины Гисич, «Анна Нова», «Люда», резиденция Art. ITMO, Новая сцена Александринского театра, Музей городской скульптуры и десятки других.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Из мероприятий обещают больше сорока арт-медиаций, перформансы, дискуссии, круглые столы. В арт-резиденции ИТМО на Биржевой линии покажут лабораторию биоарта американской художницы Линдси Уолш, которая живёт в Берлине и расскажет о работе с биоматериалами и исследовании телесности, в «Вавилов Лофт» в мастерской художницы Лизы Одиноких вас ждёт «живопись-перформанс», в «Севкабель Порту» на нашумевшей выставке «Энди Уорхол и русское искусство» пройдёт детская экскурсия-квест. В ДК Розы обещают «вуайеристский бар» — что бы это не значило. В Музее нонконформистского искусства презентуют зин «Пять способов изме-р/н-ить расстояние». В Центре социальных и гуманитарных знаний ИТМО пройдёт лекция-перформанс «Чем занимается современный танец?» от художников и кураторов студии «Сдвиг». А в воскресенье в башне скрывающихся орудий кронштадского форта «Риф» откроется выставка художницы Марии Ермоленко «Покинутый остров».



В общем, целая россыпь событий, многие из них бесплатные, но нужна предварительная регистрация, так как группы для медиаций набирают небольшие, а на перформансы нужно приходить в определённые временные слоты. Места с платным входом отмечены в программе на сайте Кураторского форума. Там же можно найти карту (она существует в виртуальном и бумажном виде), чтобы заранее составить маршрут.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Дискуссии с кураторами, художниками и преподавателями пройдут в амфитеатре «Ленполиграфмаша», тема этого года — «Практики, которые меняются и меняют» — о людях и действиях, которые находят силы изменить рутину и готовы поделиться опытом.

Art Weekend пройдёт 16–17 октября на городских арт-площадках, подробности — на сайте проекта. 0+

Анастасия Семенович

