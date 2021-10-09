С 12 по 20 октября в «Авроре» будет проходить фестиваль Beat Weekend, на котором покажут, как обычно, лучшие неигровые фильмы о культуре. Диапазон тем широкий.



Начнут с «Моби» — это, как легко догадаться, фильм о выдающемся американском электронщике. Этот непарадный портрет можно будет посмотреть в первый день фестиваля в 20.30, а также 16 октября. 18+

