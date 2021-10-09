С 12 по 20 октября в «Авроре» будет проходить фестиваль Beat Weekend, на котором покажут, как обычно, лучшие неигровые фильмы о культуре. Диапазон тем широкий.
Начнут с «Моби» — это, как легко догадаться, фильм о выдающемся американском электронщике. Этот непарадный портрет можно будет посмотреть в первый день фестиваля в 20.30, а также 16 октября. 18+
В это же время 13, 17 и 19 октября есть возможность познакомиться с биографией другой культовой фигуры — великого финского архитектора, одного из основоположников модернизма Алвара Аалто. 18+
15, 18 и 20 октября есть шанс посмотреть фильм «Лоран Гарнье. Электрошок» про другого электрического гуру, француза Лорана Гарнье. 18+
Поговорят не только о фигурах, но и явлениях: в четверг, 14 октября, покажут «В поиске» — документалку о мире дейтинговых приложений и о том, как они меняют наше представление о любви и сексе.18+
Изучат и вопросы бизнеса и моды: в субботу, 16 октяьр, можно будет ознакомиться с историей взаимоотношений главного баскетболиста всех времен Майкла Джордана и производителей кроссовок Nike. В свое время молодой спортсмен запустил линию именной обуви — и этот его поступок навсегда изменил мир моды и превратил кроссовки в предмет культа и произведение искусства. 18+
Завершится фестиваль в воскресенье одной из самых дерзких и смелых работ — «Чиллнобылем», хроникой одной авантюры. Компания друзей долго мечтала устроить самый настоящий рейв в чернобыльской зоне — а на пути к реализации плана столкнулась с самым настоящим клубком страхов, противоречивых эмоций и узнала, каково на самом деле отношение чиновников и обывателей к этому месту и к трагедии, которая здесь произошла. 18+
Расписание показов уточняйте на сайте кинотеатра.
Иван Чувиляев