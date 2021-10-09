Американку отправят за решетку за фотографию медведя

Жительнице американского штата Иллинойс придется провести несколько дней в тюрьме из-за своего поведения в национальном парке Йеллоустон. Как сообщил телеканал ABC News 8 октября, 25-летняя девушка потревожила медведей.
Саманта Деринг пыталась сфотографировать обитателей нацпарка. Чтобы сделать лучший кадр, она старалась подойти поближе к медведице с ее детенышами.
Девушку обвинили в нарушении покоя обитателей дикой природы. Исполняющий обязанности прокурора от имени округа Вайоминг Боб Мюррей заявил, что действия Деринг были «абсолютно глупыми». По его словам, ей повезло, что она не пострадала от медведицы.
Мюррей добавил, что национальный парк — не зоопарк. Согласно правилам, умышленное приближение к дикой природе запрещено.
Деринг придется провести четыре дня под стражей. Она будет на испытательном сроке в течение года, на этот же период ей запрещено посещать Йеллоустонский национальный парк. Помимо этого девушке грозит до 2 040 долларов штрафов и сборов.