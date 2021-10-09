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В Петербурге пристава взяли на абордаж. Должник не согласился с изъятием автомобиля

Должник сбил судебного пристава в Петербурге

Принудительное изъятие автомобиля отправило пристава на больничный. Петербуржец кардинально выразил несогласие с судебным решением.

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Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, накануне рано утром приставы Красносельского района приехали на проспект Героев для эвакуации автомобиля «Опель Антара». Он принадлежит 43-летнему петербуржцу, на котором числятся долги по кредитам и штрафам ГИБДД примерно на миллион рублей.

Приставы подогнали эвакуатор к «Опелю», но были застигнуты владельцем. Он сел за руль и нажал на газ, сбив одного из сотрудников. 26-летний пристав получил травму груди и порезал четыре пальца в попытке удержаться на капоте.

Должник уехал, но машину нашли в том же районе и эвакуировали.

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Комментарии (3)

AlBerkut
С долгами на лям, машиной оформленной на самого себя, да ещё и по месту регистрации похоже живёт и паркуется....
Да это же чёртов гений😂😂😂
kоt-obormot
Мозгов нет - иди работать судебным приставом. Если мозгов чуть больше - то иди в росгвардию.
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