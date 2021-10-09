В Петербурге пристава взяли на абордаж. Должник не согласился с изъятием автомобиля

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, накануне рано утром приставы Красносельского района приехали на проспект Героев для эвакуации автомобиля «Опель Антара». Он принадлежит 43-летнему петербуржцу, на котором числятся долги по кредитам и штрафам ГИБДД примерно на миллион рублей.



Приставы подогнали эвакуатор к «Опелю», но были застигнуты владельцем. Он сел за руль и нажал на газ, сбив одного из сотрудников. 26-летний пристав получил травму груди и порезал четыре пальца в попытке удержаться на капоте.

