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Томские полицейские гонялись за пьяным трактористом. Он удирал 10 минут

В Томске сотрудники ДПС устроили погоню за трактором

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В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора. Как сообщили 9 октября в региональном УМВД, мужчина, по предварительным данным, был пьян.

В дежурную часть поступила информация, что по городу движется трактор с водителем, который якобы находится в нетрезвом состоянии. Экипажи ДПС заметили его на Иркутском тракте.

Сотрудники потребовали, чтобы мужчина остановился, но тот попытался скрыться. Поймать водителя 1992 года рождения получилось через десять минут на улице Мичурина. Его доставили в отдел.

В настоящий момент полицейские проводят проверку и решают вопрос о привлечении водителя к ответственности.

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Комментарии (2)

0day
А поросёнок то не Пётр.. На тракторе то.....
PauG
Очередное подтверждение фразы "Не пытайся уехать из Томска". И даже в пьяном виде и даже на тракторех
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